ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບການ ຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານໄທ ທີ່ຈະຍົກເລີກການຟ້ອງຮ້ອງດຳເນີນຄະດີຕໍ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ 3 ຄົນ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຂຽນລາຍງານ ໃນປີກາຍນີ້ ທີ່ກ່າວຫາ ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງໄທ ກະທຳແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະທໍລະມານ ໃນຈັງຫວັດພາກໃຕ້ ທີ່ວຸ້ນວາຍຂອງປະເທດ.
ໃນຕົ້ນປີ 2016 ທ່ານ ສົມຊາຍ ຫອມລະອໍ ແລະທ່ານ ພອນເພັນ ຄົງກະຈອນກີ ແລະທ່ານນາງ ອັນຊະນາ ຮິມມິນາ ທະນາຍຄວາມຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ 54 ກໍລະນີ ທີ່ກ່າວຫາວ່າມີການທໍລະມານ ແລະກະທຳແບບຜິດໆ ຕໍ່ພວກນັກໂທດ ທີ່ຖືກກັກຂັງໂດຍພວກທະຫານ.
ສາມຈັງຫວັດຊາຍແດນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ທີ່ຜູ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມາເລ ມຸສລິມ
ໄດ້ເປັນສູນກາງຂອງການກໍ່ກະບົດ ທີ່ມີມາເປັນເວລາ 12 ປີ ທີ່ໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ
ຫຼາຍກວ່າ 6 ພັນຄົນ ໂດຍທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະບັນລຸການແກ້ໄຂແບບສັນຕິນັ້ນ.
ຫລັງຈາກໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ລາຍງານໃຫ້ສາທາລະນະຊົນຮູ້ແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກ ສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ຫຼື ISCO ກໍໄດ້ຍື່ນຟ້ອງຕໍ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ໂດຍກ່າວຫາພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ແລະກະທຳຄວາມຜິດ ໃນກົດໝາຍກໍ່ອາຊະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີ. ພວກເຂົາເຈົ້າປະເຊີນກັບການຕິດຄຸກ ເຖິງ 5 ປີ ແລະປັບໃໝ ໃນຈຳນວນເງິນ 2 ພັນ 8 ຮ້ອຍໂດລາ.
ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຍົກເລີກການຟ້ອງຮ້ອງ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກໄດ້
ມີການເຈລະຈາ ແລະການຕົກລົງ ໂດຍພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຈະນຳສະແດງຫຼັກຖານ
ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ຕໍ່ທາງອົງການ ISCO ກ່ອນທີ່ຈະນຳລາຍງານໃດໆອອກເຜີຍແຜ່.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ