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ພາສາຕ່າງໆ
ສຸຂະພາບກັບວິທະຍາສາດ

ກຳລັງ​ ມີການພັດ​ທະ​ນາ Drone ເພື່ອ​ນຳ​ສົ່ງ ​​ການ​ແພດສຸກ​ເສີນ

Drones Being Developed for Emergency Medical Deliveries
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ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຍານທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນ​ໃນ​ອີກ​ຊື່​ນຶ່ງ​ວ່າ Drone ນັ້ນ ແມ່ນຖືກນຳມາໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນກໍລະນີສຸກເສີນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການຊອກຄົ້ນຫາ ແລະການປະຕິບັດງານກູ້​ໄພ ຫຼັງຈາກທີ່
ໄດ້​ເກີດ​ໄພພິບັດ​ຕ່າງໆແລ້ວ. ແຕ່ຄວາມເປັນຫວ່ງກັງວົນ​ກ່ຽວ​ກັບຄວາມ​ແອ​ອັດ​ຈົນ​ເກີນ ໄປຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າທົ່ວ​ໄປ​ຂອງສະຫະລັດ ພາ ໃຫ້ອົງການຄຸ້ມ​ຄອງການບິນຂອງລັດຖະບານ
ກາງ ຫຼື FAA ຈະ​ຈຳກັດການນຳໃຊ້ງານຍານ​ດັ່ງກ່າວ​ຢ່າງເຄັ່ງ​ຄັດ. ພວກນັກຄົ້ນຄ້ວາ
ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລັດ Maryland ຫວັງວ່າ ກົດລະບຽບ​ຕ່າງໆ ຈະມີ​ການ​ຜ່ອນຜັນ
ໃຫ້​ແກ່ Drone ທີ່ ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຂົນສົ່ງ ອຸບປະກອນ​ການ​ແພດ​ສຸກ​ເສີນ. ນັກ​ຂ່າວຂອງ
VOA George Putic ມີລາຍງາຍງານກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້ ​ຊຶ່ງວັນນະ​ສອນ ຈະນຳ​ເອົາ
ລາຍ​ລະອຽດ ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ.

ຟັງສາລະຄະດີເທັກໂນໂລຈີ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ Drone ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ສົ່ງຢຸກຢາທາງການແພດສຸກເສີນ
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Drone ທີ່ໃຊ້ຖ່ານໄຟສາຍ ບິນອ້ອມ​ ອ່າວ Chesapeake ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ​ເພື່ອນຳສົ່ງ
ຫໍ່​ອຸບປະກອນ​ການ​ແພດສຸກ​ເສີນນ້ອຍໆ​ ຊຶ່ງຖ້າ​ວ່າ​ສົ່ງ​ໂດຍ​ທາງ​ລົດ ກໍ​ຈະ​ໃຊ້​ເວລາ​
ປະມານ 2 ຊົ່ວ​ໂມງ​ເຄິ່ງ ​ແລະ​ຖ້າ​ໃຊ້ Drone ກໍ​ຈະ​ປະມານ 20 ນາ​ທິີ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ທ່ານ Matt Scassero ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດ Maryland ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ໄດ້​ດຳ
​ເນີນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ດີ, ທຸກ​ໆ​ຄົນ ນັບ​ແຕ່​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງໂຮງພະຍາບານ ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ
​ພວກ​ເຮົາ ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ອົງການ FAA ຂອງ​ລັດ ຂອງ
​ທຸກໆ​ຄົນ ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ດີ​ໃຈ​ເພື່ອສະ​ແດງ​ອອກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສາມາດໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​
ສາມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ແລະ​ປະຈຸ​ບັນ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ຂະຫຍາຍຂອບ​ເຂດອອກ​ໄປ​ຕື່ມ
​ອີກ ​ແລະ​ສາມາດເຮັດ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ນີ້ ​ໃນ​ອານາ​ຄົດ.​”

ນີ້​ແມ່ນ​ພຽງ​ແຕ່​ການ​ທົດ​ລອງ​ໂດຍພວກ​ນັກຄົ້ນຄວ້າ​ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດ
Maryland ​ແຕ່​ວ່າ ຜູ້​ໃດຜູ້​ນຶ່ງ​ກໍ​ສາມາດ​ວາດ​ມະ​ໂນ​ພາບ​ເບິ່ງເຫດ​ສຸກ​ເສີນແທ້ໆ ​ເຊັ່ນ
​ແຜ່ນດິນ​ໄຫວ​ຫຼື​ບໍ່ ກໍ​ເຫດນ້ຳ​ຖ້ວມ.

​ໃນ​ກໍລະນີ ທີ່ຊີວິດ​ຂອງ​ຄົນ​ໄຂ້​ແມ່ນ​ກາງ​ຕໍ່ຢຸກຢາ ທີ່ຢູ່​ຫ່າງໄກ ​ຫລາຍ​ສິບກິ​ໂລ​ແມັດ​ນັ້ນ.
ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ Drone ສົ່ງ​ເຄື່ອງ​ທາງ​ອາກາດ ​ແມ່ນ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ດີ​
ທີ່​ສຸດ. ​ແຕ່​ວ່າ​ຍັງ​ມີກົດ​ລະບຽບ​ບາງ​ຢ່າງ ເປັນ​ບັນຫາ​ຢູ່.

ທ່ານ Scassero ກ່າວຕື່ມ​ວ່າ “ການ​ບັງຄັບ​ພວກ Drone ​ໃຫ້​ບິນກາຍຂອບ​ເຂດ
ທີ່​ບໍ່ສາມາດ​ມອງເຫັນ​ໄດ້ນັ້​ນ ​ແມ່ນ​ມີ​ປະສິດ​ທີ່​ຜົນ ເມື່ອທ່ານ​ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ບິນ​ມັນ
​ກາຍ​ຂອບເຂດ​ທີ່​ບໍ່ສາມາດມອງ​ເຫັນ​ໄດ້ນັ້ນ ຄືໄລຍະທາງ​ໄກ.”

ກົດ​ລະບຽບທີ່​ບັງຄັບ​ວ່າ Drone ຈະ​ຕ້ອງບິນ​ຢູ່​ໃນ​ຂອບ​ເຂດທີ່​ສາມາດ​ມອງ​ເຫັນ​ໄດ້
ຂອງຜູ້​ຄວບ​ຄຸມ​ ​ແມ່ນ​ຂໍ້ບັງຄັບ​ຂອງ​ອົງການ FAA ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້ອຸບ​ປະຕິເຫດຫລາຍໆ​ຄັ້ງ
ທີ່​ພົວພັນ Drone ​ແລະ​ເຮື​ອບິນ. ຂໍ້​ບັງຄັບ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ພ້ອມ​ກັບ ຂໍ້​ຈຳກັດ​ອື່ນໆຂອງ​ອົງການ
FAA ສຳຫຼັບ Drone ນັ້ນ​ໄດ້ກຳຈັດ​ຮັດ​ແຄບ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດຕໍ່ໄລຍະ​ທາງ​ການບິນຂອງ Drone.

​ໃນການບິນ​ທົດ​ລອງ​ຈັດ​ສົ່ງ​ອຸບປະກອນການ​ແພດ​ທີ່ອ່າວ Chesapeake ນັ້ນ ​ໄດ້​ມີ​ການ
ໃຊ້​ເຮ​ລິ​ຄອບ​ເຕີ ບິນຕິດຕາມ​ Drone ໄປ.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ລໍຄອຍ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຜ່ອນຜັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ລະບຽບ​ຢູ່​ນັ້ນ ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ
ແມ່ນ​ພາກັນ​ຄິດ​ເຖິງ​ການຈະ​ຂະຫຍາຍ​ຂອບ​ເຂດ​ ​ໃນການນຳ​ໃຊ້ Drone.

ທ່ານ Scassero ກ່າວຕື່ມ​ວ່າ “​ຂົງ​ເຂດນຶ່ງ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເພັ່ງ​ເລັງຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ ກໍແມ່ນ​
ການ​ຈັດ​ສົ່ງ​ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ. ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ນີ້ ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະຈະ​ຕ້ອງ​ ມີ​ມະນຸດ​ຕິດຕາມ​
ໄປ​ນຳ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ ​ແລະ 7 ມື້ຕໍ່​ອາທິດ. ການ​ທີ່​ນຳ​ສົ່ງ​ໂດຍເຮືອ ບິນບໍ່​ມີ​ຄົນ
​ຂັບ​ນັ້ນ ​ຍັງບໍ່​ສາມາດ​ເຮັດ​ແບບ​ນີ້​ໄດ້ ​ເພາະສະ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຜ່ານ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ນີ້ ​
ໄດ້​ຢ່າງ​ໃດ ​ຮວມທັງ​ລະບົບການ​ແຊ່​ເຢັນ ​ແລ​ະອື່ນໆ​ໃນ​ທຳນອງ​ນັ້ນ.”

ສຳ​ຫຼັບ​ຈຸດປະສົງ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາກຳລັງ​ທົດ​ສອບ Drone ທີ່​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ
ມີ​ໝ​າກປິ່ນຫຼາຍອັນ ຫຼື​ບໍ່ ກໍ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ຈັກທີ່​ໃຊ້ເຊື້ອໄຟ ທີ່​ສາມາດນຳ​ສົ່ງ​ສິ່ງ​ຂອງທີ່
ໜັກ​ຂຶ້ນ ​ແລະ​ບິນໄດ້​ໃນ​ໄລຍະ​ໄກ​. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້
​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີດັ່ງກ່າວ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້ ​ເວລາ​ໃດ​ທີ່​ກົດ​ລະ ບຽບ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້
Drone ອຳນວຍ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ໃຊ້​ຍານ​ດັ່ງກ່າວກວ້າງ​ຂວາງອອກ​ໄປ​ກວ່າ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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