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ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ລົງນາມ ໃນດຳລັດສະບັບໃໝ່ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ໂຈະ ການເດີນທາງເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ຈາກ 6 ປະເທດ ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ແລະ 4 ເດືອນ ສຳຫຼັບພວກອົບພະຍົບທັງໝົດ ຫຼັງຈາກ ຜູ້ພິພາກສາ ຂອງສານອຸທອນລັດຖະບານກາງ ໄດ້ກີດກັນ ດຳລັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
“ດຳລັດສະບັບນີ້ ແມ່ນມາດຕະການທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມ
ປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ” ຊຶ່ງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Rex Tillerson ໄດ້ກ່າວທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນການປະກາດ ດຳລັດສັ່ງໃຫ້ໂຈະຄົນເຂົ້າເມືອງສະບັບໃໝ່ນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນພາລະໜ້າທີ່ອັນແທ້ຈິງຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຈະປົກປ້ອງຊາວອາເມຣິກັນ.”
ການປະກາດ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານຄວາມປອດສະບັບໃໝ່ນີ້ ແມ່ນເທົ່າກັບເປັນ
ການຮັບຮູ້ ໂດຍລັດຖະບານຂອງທ່ານ Trump ວ່າ ການໂຈະການເດີນທາງເຂົ້າມາຍັງ
ສະຫະລັດສະບັບດັ້ງເດີມ ທີ່ອອກເມື່ອວັນທີ 27 ມັງກອນ ແມ່ນມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ. ຍັງ ບໍ່ທັນ
ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ດຳລັດສະບັບໃໝ່ນີ້ ຈະເປັນທີ່ພໍໃຈຫຼືບໍ່ ຕໍ່ພວກທີ່
ຕຳນິຕິຕຽນ ທີ່ຍັງພາກັນເຫັນວ່າ ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນການຫ້າມຕໍ່ຊາວມຸສລິມ.
ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ການປະກາດແລະການນຳໃຊ້ດຳລັດສັ່ງມໃຫ້ໂຈະ
ຄົນເຂົ້າເມືອງ ເປັນໄປດ້ວຍຄວາມລາບລື່ນ ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຖືກຂັດຂວາງທາງດ້ານກົດໝາຍນັ້ນ ດຳລັດສະບັບໃໝ່ນີ້ ແມ່ນແຕກຕ່າງ ຈາກສະບັບເກົ່າ ໃນຫຼາຍໆດ້ານທີ່
ສຳຄັນໆ.
ເຊີນຊົມ : ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ Tillerson ໃນການຖອນ ອີຣັກ ອອກ
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ໃນການປ່ຽນແປງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຍົກເວັ້ນຊາວອີຣັກ ຈາກບັນຊີລາຍຊື່
ຂອງພວກທີ່ຖືກສັ່ງໃຫ້ໂຈະການເຂົ້າປະເທດ. ດຳລັດສະບັບໃໝ່ ຍັງຈະຫ້າມບັນດາ
ປະເທດແລະປະຊາຊົນ ຈາກ ອີຣ່ານ ລີເບຍ ໂຊມາເລຍ ຊູດານ ຊີເຣຍ ແລະເຢເມນ.
ດຳລັດໂຈະການເຂົ້າເມືອງສະບັບໃໝ່ນີ້ ແມ່ນຈະຮວມທັງໄລຍະຂອງການລໍຄອຍແລະ
ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນວັນທີ 16 ມີນາ ຈະມາເຖິງນີ້. ດຳລັດດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ກະທົບຕໍ່
ພວກທີ່ມີບັດຢູ່ຢ່າງຖາວອນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ພວກທີ່ຖືບັດຂຽວ ຫຼືພວກທີ່ມີວີຊາ
ທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ອອກໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 2017 ຜ່ານມານີ້.
ເຊີນຊົມ: ທ່ານ Kelly ໃນການກວດເຂັ້ນຢ່າງແຂງຂັນ ຕໍ່ຊາວອົບພະຍົບຊີເຣຍ ເຂົ້າມານັງສະຫະລັດ
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ດຳລັດທີ່ອອກໃນວັນຈັນວານນີ້ ຍັງໄດ້ລຶບລ້າງຂໍ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກອົບພະຍົບຊີເຣຍ ເຂົ້າ ມາໃນສະຫະລັດຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ ແລະນອກນັ້ນແລ້ວ ຍັງມີການຍົກເລີກ ພາສາໃນຄຳເວົ້າທີ່ໝາຍເຖິງຄວາມລຳອຽງກ່ຽວກັບ “ສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍ,” ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ກຳນົດ ທີ່ຖືກມອງກັນຢ່າງກ້ວາງຂວາງວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຂອງທ່ານ Trump ທີ່ຈະໃຫ້ບູລິມະສິດສຳຄັນສຸດ ແກ່ພວກອົບພະຍົບທີ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣິດນັ້ນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ປະຫວັດຂອງຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງສະຫະລັດ
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ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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