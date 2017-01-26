ໃນວັນພຸດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ສັ່ງການໃຫ້
ເລີ່ມສ້າງກຳແພງຕະຫຼອດແນວທາງຊາຍແດນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ທີ່ຕິດກັບປະເທດ Mexico ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານພວກລັກລອບເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີ Mexico ທ່ານ Enrique Pena Nieto ໄດ້ກ່າວອີກຄັ້ງນຶ່ງວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຈະບໍ່ເປັນຜູ້ທີ່ອອກຄ່າສ້າງກຳແພງນີ້.
ທ່ານ Trump ໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດຂອງຝ່າຍບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບຄົນເຂົ້າເມືອງ ໃນຂະນະ
ທີ່ທ່ານໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງເປັນອົງ ການຮັບຜິດ
ຊອບເລື່ອງປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນສະຫະລັດ.
ທ່ານ Trump ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນທ່າມກາງວິກິດການທີ່ຮ້າຍແຮງທາງດ້ານຊາຍແດນພາກໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນປາກົດການ ທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ ໃນການເພີ້ມຂຶ້ນ ຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍຈາກອາເມຣິກາກາງ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ທັງ Mexico ແລະສະຫະລັດ,” ຊຶ່ງທ່ານຍັງກ່າວອີກວ່າ “ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ບາດກ້າວຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາຈະເອົາ ເລີ່ມແຕ່ໃນເວລານີ້ ກໍແມ່ນຈະປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງທັງສອງປະເທດພວກເຮົາ. ມັນຈະເປັນການດີຫຼາຍສຳຫຼັບ Mexico.”
ທ່ານ Trump ກ່າວຕໍ່ຕາໜ່າງໂທລະພາບ ABC ວ່າ ການສ້າງກຳແພງທີ່ວ່ານີ້ ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຂ້າງໜ້າ ແລະຍັງຈະສືບຕໍ່ຢືນຢັນວ່າ ປະເທດ Mexico ຈະເປັນຜູ້ຈ່າຍຄ່າກໍ່ສ້າງນີ້.
ເຊີນຊົມ: ກຳແພງ ຊາຍແດນລະຫວ່ງສະຫະລັດ - Mexico
ທ່ານ Trump ໄດ້ກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດທີ່ອອກອາກາດໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ກຳແພງນັ້ນເຮົາຈະບໍ່ຈ່າຍຫຍັງເລີຍ”.
ທ່ານກ່າວວ່າ ການຈ່າຍຄ່າກໍ່ສ້າງ ບາງທີອາດຈະຢູ່ໃນ “ຮູບແບບທີ່ສະຫລັບສັບຊ້ອນ” ໂດຍໃຫ້ສັນຍານວ່າ ຈະບໍ່ແມ່ນການຈ່າຍເງິນໂດຍກົງ ຈາກ Mexico City ໃຫ້ແກ່
ວໍຊີງຕັນ. ໜັງສືພິມ Washington Post ກ່າວວ່າ ເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກ ບາງທີອາດຈະແມ່ນເງິນພາສີ ຂອງສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກ Mexico ຈະນຳມາໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງນີ້.
ເຊີນຊົມ : Spicer ກ່າວວ່າ ການສ້າງກຳແພງ ນັ້ນແມ່ນ "ສາມັນສຳນຶກ"
ທ່ານ Pena Nieto ໄດ້ກ່າວຢ້ຳ ເຖິງທ່າທີປະເທດຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນຄຳຖະແຫຼງຕໍ່ປະຊາຊົນ Mexico ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານເສຍໃຈ ແລະບໍ່ເຫັນພ້ອມຕໍ່ການຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະສ້າງກຳແພງນີ້.
ທ່ານ Pena Nieto ໄດ້ກ່າວວ່າ “Mexico ບໍ່ເຊື່ອໃນການສ້າງກຳແພງ. ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍໄດ້ກ່າວມາແລ້ວຫລາຍໆຄັ້ງ ທີ່ວ່າ Mexico ຈະບໍ່ເປັນຜູ້ຈ່າຍຄ່າກຳແພງນີ້,”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
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