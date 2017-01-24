ການເຈລະຈາສັນຕິພາບລະຫວ່າງ ລັດຖະບານຊີເຣຍ ແລະກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານທັງຫຼາຍ
ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານມືນີ້ທີ່ Kazakhstan ຫຼັງຈາກມື້ທຳອິດຂອງການເປີດເຈລະຈາ ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີການຄືບໜ້າທີ່ໃຫ່ຍຫຼວງແຕ່ຢ່າງໃດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂອ້ລົມກັນ ທີ່ນະຄອນ Astana ທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍຣັດເຊຍ
ແລະເທີກີ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຈລະຈາໂດຍກົງ ແຕ່ກັບແມ່ນການສົນທະນາ ແບບທາງອ້ອມ ໂດຍຜ່ານກຸ່ມໄກ່ເກ່ຍ.
ການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພັ່ງເລັງໃສ່ການຢຸດຍິງທົ່ວປະເທດ ໂດຍຣັດເຊຍ ອີຣ່ານ
ເທີກີ ໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມານີ້ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ ຍັງໄດ້ຮັບການເຄົາລົບຢູ່ຕໍ່ມານັ້ນ.
ກ່ອນໜ້າການເຈລະຈາສັນຕິພາບຊີເຣຍ ທີ່ຮວມມີການເຈລະຈາຄັ້ງຫຼ້າສຸດເມື່ອປີນຶ່ງ
ຜ່ານມາແລ້ວ ໄດ້ຄືບໜ້າແຕ່ພຽງໜ້ອຍດຽວ ເພື່ອຍຸຕິບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນ ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2011 ນັ້ນ.
“ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງໃຈຂອງພວກເຮົາ ທີ່ປະສົງຢາກໃຫ້ການເຈລະຈາເຫຼົ່ານີ້ ນຳເອົາ
ແສງສະຫວ່າງ ມາສູ່ບ່ອນສຸດຂອງອຸໂມງ ສຳຫຼັບວິກິດການໃນຊີເຣຍ,” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນ
ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Kairat Abdrakhmanov ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ Kazakhstan ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ເປີດການສົນທະນາ ແລະທ່ານຍັງກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ
“ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງຈິງຈັງ ຊຶ່ງຊາວຊີເຣັຍ ສົມຄວນມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ.”
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາຮອບທຳອິດຂອງຫຼາຍໆຮອບ ໃນກອງປະຊຸມມື້ວັນຈັນ
ວານນີ້ ທູດຊີເຣຍປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Bashar Jaafari ໄດ້ກ່າວຫາຝ່າຍຄ້ານວ່າ “ບໍ່ໄດ້ເອົາບາດກ້າວທີ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆ.”
ທ່ານໄດ້ຕຳນິຕິຕຽນ ໂດຍກ່າວຫາວ່າ ການປະຕິບັດການທາງທະຫານໃນຊີເຣຍ ໃນຂົງເຂດ Wadi Barada ຢູ່ນອກນະຄອນ Damascus ໄດ້ລະເມີດການຢຸດຍິງ. ຊີເຣຍ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອິສລາມຈາກກຸ່ມທີ່ຮູ້ກັນໃນເມື່ອກ່ອນວ່າ al-Nusra ແມ່ນ
ຮວມຢູ່ໃນການໂຈມຕີນີ້ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ນ້ຳດື່ມນ້ຳໃຊ້ ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງຊີເຣຍ.
ທ່ານ Jaafari ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອິສລາມຈາກກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ບໍ່ຮວມຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ເພາະສະນັ້ນພວກໃດກໍຕາມທີ່ປົກປ້ອງກຸ່ມດັງກ່າວນີ້ແລ້ວແມ່ນວ່າ “ຢູ່ຜິດຂ້າງ”
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ